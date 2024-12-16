قصف مدفعي متواصل تزامناً مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 04:46

قصف مدفعي متواصل تزامناً مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

منذ 26 mins 16 December، 2024
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