قوات الاحتلال تقتحم بلدة بلعا شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 04:44

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بلعا شرق طولكرم

منذ 52 mins 16 December، 2024
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