قوات الاحتلال تقتحم قرية سالم شرق نابلس من حاجز بيت فوريك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 03:12

قوات الاحتلال تقتحم قرية سالم شرق نابلس من حاجز بيت فوريك

منذ 59 mins 16 December، 2024
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