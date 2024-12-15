“سي بي إس” عن مديرة برنامج الأغذية العالمي: نحن قريبون جدا من حدوث مجاعة في غزة ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 19:18

“سي بي إس” عن مديرة برنامج الأغذية العالمي: نحن قريبون جدا من حدوث مجاعة في غزة ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي

منذ 7 mins 15 December، 2024
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