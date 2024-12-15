ضابط “كبير” بجيش الاحتلال، للقناة 12 العبرية: لو بقيت “إسرائيل” 20 عاماً في غزة، فلن تنجح بالوصول إلى آخر صاروخ تملكه حماس. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 19:18

ضابط “كبير” بجيش الاحتلال، للقناة 12 العبرية: لو بقيت “إسرائيل” 20 عاماً في غزة، فلن تنجح بالوصول إلى آخر صاروخ تملكه حماس.

منذ 23 mins 15 December، 2024
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