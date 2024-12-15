وزارة الخارجية السعودية: ندين قرار حكومة الاحتلال بالتوسع بالاستيطان في الجولان المحتل ومواصلة تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 19:18

وزارة الخارجية السعودية: ندين قرار حكومة الاحتلال بالتوسع بالاستيطان في الجولان المحتل ومواصلة تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها

منذ 1 ساعة 15 December، 2024
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