نتنياهو يطلب تشديد الرقابة حول المفاوضات المتعلقة بصفقة لتبادل الأسرى

طالب رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد الرقابة العسكرية بتشديد الحظر الإعلامي على أي تقارير متعلقة بالمفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت وسائل اعلام العدو إن “مكتب نتنياهو طالب الرقابة بفرض قيود أكثر صرامة من المعتاد على نشر المعلومات حول الصفقة المحتملة، وذلك في ظل حالة من التعتيم على مجريات المحادثات بشأن الصفة وحالة التفاؤل التي تبثها واشنطن وتل أبيب بشأم إمكانية نجاح المفاوضات”.

ولفت اعلام العدو الى ان “الرقابة العسكرية رفضت التعليق، بينما قال مكتب نتنياهو إن رئيس الحكومة طلب من الوزراء والمسؤولين الأمنيين الالتزام التام بقواعد أمن المعلومات خلال المناقشات الأمنية، علما بأن شركاء نتنياهو في الحكومة يعارضون التوصل إلى صفقة تنهي الحرب على غزة”.

واشار اعلام العدو الى ان “هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز فرص نجاح المفاوضات بشأن صفقة الأسرى”، وأضاف أن “هناك درجة كبيرة من التعتيم والتكتم مقارنة بمحاولات سابقة، وذلك لضمان تحقيق تقدم في الصفقة”.

المصدر: عرب 48