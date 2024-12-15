سرايا القدس: دمّرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة من نوع (ثاقب – برميلية) -زرعناها مسبقاً- خلال توغلها بمحيط أبراج الندى في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 14:08

سرايا القدس: دمّرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة من نوع (ثاقب – برميلية) -زرعناها مسبقاً- خلال توغلها بمحيط أبراج الندى في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 15 December، 2024
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