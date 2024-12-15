ليبرمان: نتنياهو يضحي بـ”إسرائيل” من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي ويجب وقف هذا الجنون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2024 - 12:18

ليبرمان: نتنياهو يضحي بـ”إسرائيل” من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي ويجب وقف هذا الجنون

منذ 10 mins 15 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة