“يديعوت أحرونوت” العبرية: يعمل الجيش “الإسرائيلي” بين سبع قرى في الجولان السوري بعضها خارج القنيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 12:16

“يديعوت أحرونوت” العبرية: يعمل الجيش “الإسرائيلي” بين سبع قرى في الجولان السوري بعضها خارج القنيطرة

منذ 1 ساعة 15 December، 2024
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