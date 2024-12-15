إعلام العدو: بعد وقف إطلاق النار مع لبنان بدأ “الإسرائيليون” بالعودة إلى الشمال ولكن بوتيرة بطيئة وبخوف شديد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 12:16

إعلام العدو: بعد وقف إطلاق النار مع لبنان بدأ “الإسرائيليون” بالعودة إلى الشمال ولكن بوتيرة بطيئة وبخوف شديد

منذ 2 ساعة 15 December، 2024
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