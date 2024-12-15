اللواء سلامي: سوريا ستتحرر بأيدي أبنائها الأقوياء وسيدفن الصهاينة هناك ولكن هذا يحتاج لبعض الوقت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2024 - 10:22

اللواء سلامي: سوريا ستتحرر بأيدي أبنائها الأقوياء وسيدفن الصهاينة هناك ولكن هذا يحتاج لبعض الوقت

منذ 6 mins 15 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة