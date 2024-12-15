إذاعة جيش العدو: رؤساء بلديات عن حزب الليكود يرسلون رسالة لنتنياهو تدعوه للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 10:22

إذاعة جيش العدو: رؤساء بلديات عن حزب الليكود يرسلون رسالة لنتنياهو تدعوه للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى

منذ 47 mins 15 December، 2024
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