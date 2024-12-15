إعلام العدو: 446 غارة نفذت على سوريا منذ سقوط النظام السابق طالت 13 محافظة سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2024 - 10:22

إعلام العدو: 446 غارة نفذت على سوريا منذ سقوط النظام السابق طالت 13 محافظة سورية

منذ 1 ساعة 15 December، 2024
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