وزارة الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة بمنطقة الخردلي جنوبي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 17:04

وزارة الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة بمنطقة الخردلي جنوبي البلاد

منذ 1 ساعة 14 December، 2024
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