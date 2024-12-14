رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية “محمد اسلامي”: حتى اليوم لم ولن نشكل عائقاً أمام عمليات التفتيش والإشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولطالما قد وفرت الأرضیة للوكالة للقيام بعمليات التفتيش في إطار اتفاقیة الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية – موقع قناة المنار – لبنان
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية “محمد اسلامي”: حتى اليوم لم ولن نشكل عائقاً أمام عمليات التفتيش والإشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولطالما قد وفرت الأرضیة للوكالة للقيام بعمليات التفتيش في إطار اتفاقیة الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية