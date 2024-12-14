“يديعوت أحرونوت” العبرية: خطاب التوبيخ، واقتراح تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، والقوانين المثيرة للجدل، الصراع بين الحكومة الإسرائيلية والنظام القضائي يصل إلى ذروته مرة أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 15:30

“يديعوت أحرونوت” العبرية: خطاب التوبيخ، واقتراح تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، والقوانين المثيرة للجدل، الصراع بين الحكومة الإسرائيلية والنظام القضائي يصل إلى ذروته مرة أخرى

منذ 1 ساعة 14 December، 2024
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