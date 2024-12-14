سوليفان للقناة “13 الإسرائيلية”: هناك تقدم بشأن التوصل لصفقة بشأن الرهائن في غزة ونحن قريبون من تحقيق ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2024 - 03:06

سوليفان للقناة “13 الإسرائيلية”: هناك تقدم بشأن التوصل لصفقة بشأن الرهائن في غزة ونحن قريبون من تحقيق ذلك

منذ 15 mins 14 December، 2024
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