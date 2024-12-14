قوات العاصفة: استهدفنا جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” قرب “مول الشاعر” في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2024 - 01:34

قوات العاصفة: استهدفنا جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” قرب “مول الشاعر” في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 14 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة