طيران الاحتلال يقصف مطار الضمير العسكري في ريف العاصمة السورية دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 13 2024 - 23:56

طيران الاحتلال يقصف مطار الضمير العسكري في ريف العاصمة السورية دمشق

منذ 2 ساعة 13 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة