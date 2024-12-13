كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ طيلة فصل الشتاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 09:44

كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ طيلة فصل الشتاء

منذ 44 mins 13 December، 2024
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