كتائب شهداء الأقصى – نابلس : خاض مقاتلونا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة نابلس في محوري « السوق الشرقي و المخيم العين» بالأسلحة الرشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 09:44

كتائب شهداء الأقصى – نابلس : خاض مقاتلونا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة نابلس في محوري « السوق الشرقي و المخيم العين» بالأسلحة الرشاشة

منذ 57 mins 13 December، 2024
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