صحيفة الاخبار اللبنانية: العدد الرسمي للداخلين من سوريا إلى لبنان هو بمعدّل 1000 إلى 1200 نازح يومياً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 09:44

صحيفة الاخبار اللبنانية: العدد الرسمي للداخلين من سوريا إلى لبنان هو بمعدّل 1000 إلى 1200 نازح يومياً

منذ 2 ساعة 13 December، 2024
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