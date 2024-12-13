الصحافة اليوم: 13-12-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 13-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الجيش ينتشر في الخيام والخطوة التالية غير معلومة

لم يحل انتشار الجيش اللبناني في بلدة الخيام دون استمرار الخروقات الإسرائيلية في البلدة نفسها مع استهداف مسيّرة معادية عدداً من أبناء البلدة كانوا يتفقّدون منازلهم، ما أدى إلى سقوط شهيد وجرح آخرين.

وكان الجيش واليونيفل قد أنجزا التحضيرات للانتشار على نحو تدريجي في أحياء الخيام بعد مسحها من الذخائر غير المنفجرة وإعادة الانتشار في النقاط التي أخلاها الجيش اللبناني قبيل بدء التوغل البري، بعدما تراجعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجراً من وطى الخيام في أطراف الخيام الشرقية – الجنوبية، باتجاه سردا في سهل الوزاني جنوب البلدة. وبالتزامن مع بدء انتشار الجيش في شمال الخيام، في ظل تحليق مسيّرة من طراز «هيرميز» على علو منخفض، استهدفت المسيّرة ثلاثة شبان كانوا يتفقدون الدمار في ساحة البلدة ما أدى الى استشهاد مصطفى عواضة وجرح أمين شيري وجواد أبو عباس، علماً أن الجيش وبلدية الخيام طلبا من المواطنين عدم التوجه الى البلدة بانتظار إتمام عملية انتشار الجيش، في وقت تنتظر فيه عشرات العائلات انتشار الجيش لانتشال جثامين شهداء البلدة من بين الركام.

ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قصف الخيام بأنه «غدر موصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات التي رعت اتفاق وقف النار، وهي الولايات المتحدة وفرنسا، والمطلوب منهما تقديم موقف واضح مما حصل ولجم العدوان الإسرائيلي»، واضعاً «هذه الخروقات المتمادية برسم لجنة المراقبة المكلفة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار والمطلوب منها معالجة ما حصل فوراً وبحزم ومنع تكراره».

وبعد الخيام، تتجه الأنظار الى سائر بلدات القطاع الشرقي، حيث يفترض أن يعيد الجيش انتشاره تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار. غير أن مصدراً عسكرياً قال لـ«الأخبار» إنه ليس هناك موعد محدد للانتشار، كما أن الوجهة المقبلة بعد الخيام غير معروفة، بما يشير إلى استمرار مناورات العدوّ وتسويفه في تطبيق الهدنة رغم الضمانات الدولية. فيما سجّل تراجع لقوات الاحتلال فجر أمس من مشارف وادي السلوقي في أطراف طلوسة باتجاه مركبا شرقاً.

وفيما يتعهّد العدو بالانسحاب ضمن مهلة الستين يوماً، يستمر بنسف المنازل في البلدات الحدودية لتحويلها الى أرض محروقة. وشهد وادي حسن في أطراف مجدل زون وطيرحرفا انفجارات ضخمة ناجمة عن قيام العدوّ بنسف منازل في المنطقة.

اللواء:

السباق الرئاسي ينطلق.. وكتل المجلس تتحول إلى خلايا نحل!

برّي يطلب من فريق الهدنة منع الانتهاكات الإسرائيلية.. وسوريون دخلوا من المصنع وغادروا من المطار

وكتبت اللواء ” تتزايد الانشغالات اللبنانية مع العدّ التنازلي لموعد جلسة ملء الفراغ الرئاسي، وإنهاء الشغور في قصر بعبدا، حيث عمدت دوائره، على نفض الغبار عنه، استعداداً لوصول الرئيس الجديد، مع اطلاق حركة الترشيحات العلنية، وكان اولها النائب نعمت افرام، الذي تشكل زيارته الى معراب اليوم محطة من محطات لقاءاته لجس نبض الكتل، لا سيما الكتل المسيحية الوزانة، لجهة تبني تأييده او دعمه”.

ومع هذه الحركة يستعد مجلس الوزراء لجلسة الاسبوع المقبل، مع تزايد التحديات الحدودية، لا سيما على محاور الحافة الامامية جنوباً، مع اصرار جيش الاحتلال الاسرائيلي، على مواصلة خروقاته لوقف النار، تحت ذرائع عدوانية، لا مرتكزات واقعية لها، في وقت، حط فيه رئيس اركان هيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء باتريك غوشا في عين التينة، والتقى الرئيس نبيه بري، وجرى التطرق الى اهمية الالتزام بالهدنة وبالقرار 1701، ودور وحدات حفظ السلام على هذا الصعيد.

ومع تصاعد الحراك الرئاسي، وعودة التداول ببعض الاسماء الجدية، وفي اول ترشيح للنائب من ضمن لائحة المرشحين الثمانية الذين ذكرت اسماءهم «اللواء» في عددها امس، اعلن النائب نعمت افرام ترشحه للرئاسة الاولى، معلناً التزامه بتطبيق القرار 1701 والقرار 1559.

والمعروف ان افرام هو رئيس المجلس التنفيذي لـ «مشروع وطن الانسان».

وفيما تنشط حركة سفراء اللجنة الخماسية واللقاءات بين القوى السياسية بحثا عن اسم مرشح توافقي. وكان البارز امس، زيارة كتلة الاعتدال الوطني لرئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع في معراب، بعد زيار لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بحثاً عن تقاطع حول اسم مرشح توافقي.

ضمّ وفد «الاعتدال» النواب أحمد الخير، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، نبيل بدر وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، في حضور نواب تكتل «الجمهوريّة القويّة» غسان حاصباني، فادي كرم وزياد حواط.

عقب اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف ساعة، وصف حواط «هذا الاجتماع بالصريح والواضح، حيث تم البحث في آخر التطورات المحلية والاقليمية، ولا سيما بعد اتفاق وقف اطلاق النار ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب رئاسية في 9 كانون الثاني 2025 ، وصولا الى سقوط النظام في سوريا».

اما الخير فأكد «اهمية انتخاب رئيس توافقي يحظى بشبه اجماع وينجح بمواكبة المستجدات في هذه المرحلة المقبلة تحت سقف الشراكة الوطنية ودستور الطائف»، وقال ان «هناك فرصة جديدة للوصول الى توافق وطني يشكل ضمانة لجميع الفرقاء اللبنانيين، هناك مصلحة استراتيجية واساسية في الوصول الى رئيس جديد يمكنه الشروع مع الحكومة، التي ستتشكل في عهده، يتنفيذ الاصلاحات واعادة الاعمار واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي.

وعما اذا كان التكتل سيدعم رئيس حزب القوات لسدة الرئاسة، اجاب: لم نتداول مع الحكيم بهذه النقطة ولكنني ارى اننا امام مرحلة نسعى والقوات اللبنانية الى ايجاد حلول ناجعة تؤدي الى سد الفراغ الرئاسي من خلال انتخاب مرشح ينال الاجماع. ان ترشح اي شخص ولا سيما الحكيم امر مشروع وطبيعي وكما يقول المثل: «لما نوصل عليها منصلي عليها».

واوضح ان «النقاش تمحور حول مواصفات المرحلة المقبلة التي ترتكز على نقطتين اساسيتين وهما: تطبيق اتفاق الطائف بكامل مندرجاته والالتزام بالنقاط الـ13 التي حُددت في آلية تطبيق القرار 1701، فهذا هو الجوهر، وبالتالي عملية بحث الاسماء مستمرة».

كما تداول أمس اللقاء النيابي المستقل باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، وقال عضو اللقاء النائب الدكتور عماد الحوت: قيّمنا اللقاءات التي قمنا بها في اليومين الماضيين والتي سنستكملها في الأيام القادمة، بهدف الوصول الى تقاطعات تساهم في توفير الأجواء لانتخاب رئيس للجمهورية يلبي طموحاتنا وطموحات اللبنانيين. كما التقينا بالزميل نعمت افرام بعد إعلانه ترشحه للرئاسة واستمعنا الى برنامجه الذي ترشّح على أساسه، وهو من الأسماء التي تحظى بالراحة والثقة لدينا ولدى الرأي العام اللبناني.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، كُشف ان مجلس الوزراء يستعد لعقد جلسة في جدول اعمال حافل، بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي،يرجح ان تكون منتصف الاسبوع المقبل، وهو اول مجلس وزراء يعقد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الاسد، وسط تحديات غير مسبوقة.

الطعن بالتمديد لمجلس القضاء

قضائياً، قدَّم تكتل لبنان القوي طعناً امام المجلس الدستوري بقانون صادر عن مجلس النواب، ويتعلق بالتمديد لمجلس القضاء الاعلى وقاضيين اثنين، باعتباره يشكل مخالفة دستورية، ملمحاً الى ان اي استشارة لمجلس القضاء الاعلى لم تحصل وحيث ان نادي القضاة، ومجلس القضاة الاعلى صرحا صراحة بمعارضة هذا القانون.

الجيش في الخيام والاحتلال مستمر بالانتهاكات

على الارض في الجنوب، وبعد اسبوعين على سريان هدنة الـ60 يوماً، انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي فن بعض النقاط في الخيام وتمركزت مكانها وحدات من الجيش اللبناني، ومع ذلك لم تسلم البلدة من غارات ادت الى سقوط شهيد واصابة مواطن بجروح.

ورحب قائد القيادة الوسطى في القوات الاميركية الجنرال إريك كوريللا، بوصفها خطوة في تنفيذ وقف دائم للاعمال العدائية.

ووصف الرئيس ميقاتي قصف وسط الخيام بالغدر. وقال: لم تمر اربع وعشرون ساعة على بدء الجيش الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون تطبيقا لقرار وقف اطلاق النار، حتى عاود العدو الاسرائيلي استهداف بلدة الخيام بغارة ادت الى سقوط شهداء وجرحى.

إن هذا الغدر الموصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهتان التي رعت اتفاق وقف النار وهي الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، والمطلوب منهما تقديم موقف واضح مما حصل ولجم العدوان الاسرائيلي. وهذه الخروقات المتمادية برسم لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار، والمطلوب منها معالجة ما حصل فورا وبحزم ومنع تكراره.

وبدأت وحدات من الجيش اللبناني بفتح ٣ طرقات مؤدية إلى بلدة الخيام – مرجعيون، وافيد عن دخول فوج الهندسة في الجيش اللبناني بعد ظهر أمس الى بلدة الخيام المؤلف من ثلاث جرافات وبوب كات، وعدد من ناقلات الجند من نوع هامفي وحوالي عشر سيارات اسعاف .وبعد الكشف على المنطقة وخلوها من اي متفجرات أو قذائف غير منفجرة أو عبوات ناسفة، بدأ فوج الهندسة بازالة الركام وفتح الطرقات في النقاط الخمس التي حددت سلفاً ضمن المرحلة الأولى من الانتشار بالتنسيق مع قوات «اليونيفيل».

والنقاط الخمس هي كالتالي: وطى الخيام ، الجلاحية، مثلث الحمام، الدردارة من جهة القليعة وباب ثنية لجهة برج الملوك.

وبرغم الاعلان عن انسحاب قوات الاحتلال من الخيام الى منطقة السهل، سرعان ما اغارت مسيَّرة اسرائيلية على ساحة الخيام متسببة بسقوط شهيدين وجريح حسب معلومات اولية.

والى ذلك، واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته على القرى فشن غارة بين شمع ومجدل زون، وقام بتفجير منازل في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي شمع وطيرحرفا في قضاء صور.

والى ذلك، سجل تحليق كثيف للطيران المسيّر الحربي الإسرائيلي على علو منخفض، في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية. كما سجل تحليق للطيران الحربي في أجواء راشيا والبقاع الغربي، ومنطقة الزهراني والقطاع الشرقي.

وليلاً، سجل تحليق لعدد من المسيرات المعادية في اجواء مدينة صور.

المصدر: صحف