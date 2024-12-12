المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: المواطنون الروس أصبحوا هدفاً لمطاردة واشنطن ونحثّهم على عدم السفر إلى الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 23:06

المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا: المواطنون الروس أصبحوا هدفاً لمطاردة واشنطن ونحثّهم على عدم السفر إلى الولايات المتحدة

منذ 59 mins 12 December، 2024
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