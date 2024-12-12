عاجل | القناة ١٢ الإسرائيلية: تعطيل حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس لملاحقة المنفذين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 01:22

عاجل | القناة ١٢ الإسرائيلية: تعطيل حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس لملاحقة المنفذين

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
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