مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية برقا شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 22:12

مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية برقا شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة

منذ 10 mins 11 December، 2024
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