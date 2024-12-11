إعلام العدو: “القناة 12”: “الجيش” الإسرائيلي يستعد لإمكانية المكوث في سوريا لوقت طويل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 22:10

إعلام العدو: “القناة 12”: “الجيش” الإسرائيلي يستعد لإمكانية المكوث في سوريا لوقت طويل

منذ 12 mins 11 December، 2024
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