نيويورك تايمز: سوليفان يغادر إلى إسرائيل اليوم لعقد اجتماعات تستمر أياما بشأن الحروب في الشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 22:10

نيويورك تايمز: سوليفان يغادر إلى إسرائيل اليوم لعقد اجتماعات تستمر أياما بشأن الحروب في الشرق الأوسط

منذ 15 mins 11 December، 2024
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