البنتاغون: تقييمنا هو أن قوات #سوريا الديمقراطية لم تعد ناشطة في منطقة منبج في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 22:10

البنتاغون: تقييمنا هو أن قوات #سوريا الديمقراطية لم تعد ناشطة في منطقة منبج في سوريا

منذ 45 mins 11 December، 2024
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