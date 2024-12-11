لبنان:الغارة الإسرائيلية على بيت ليف استهدفت سيارة وأدّت إلى وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 15:22

لبنان:الغارة الإسرائيلية على بيت ليف استهدفت سيارة وأدّت إلى وقوع إصابات

منذ 13 mins 11 December، 2024
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