أحمد الشرع: لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم أو تسبب في ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 15:22

أحمد الشرع: لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم أو تسبب في ذلك

منذ 17 mins 11 December، 2024
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