الخارجية الروسية: ندعو جميع الأطراف في سوريا إلى ضمان سيادة القانون وحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 13:32

الخارجية الروسية: ندعو جميع الأطراف في سوريا إلى ضمان سيادة القانون وحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء

منذ 45 mins 11 December، 2024
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