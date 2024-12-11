الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل الطيبة – بعلبك ومنطقة حلوة – البقاع الغربي ما بين الساعة 12.30 والساعة 14.30 اليوم 11/ 12/ 2024 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 13:32

الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل الطيبة – بعلبك ومنطقة حلوة – البقاع الغربي ما بين الساعة 12.30 والساعة 14.30 اليوم 11/ 12/ 2024

منذ 53 mins 11 December، 2024
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