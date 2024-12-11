مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أميركيين أن “إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام بالتنسيق مع حلفائها بالمنطقة بمن فيهم تركيا”.

وبحسب المسؤولين، فإن إدارة بايدن “حثّت هيئة تحرير الشام على عدم تولي القيادة بل تشكيل حكومة انتقالية”، مضيفين أن الإدارة “على اتصال بفريق ترامب بشأن الاتصالات مع هيئة تحرير الشام”.

وأضاف المسؤولون أن “واشنطن تعتقد أن الحكومة الانتقالية يجب أن تمثل رغبات الشعب السوري”، مشيرين إلى أنها أي واشنطن “واشنطن لن تدعم سيطرة هيئة تحرير الشام دون عملية شاملة لاختيار قادة جدد”، حسب زعمهم.

المصدر: مواقع إخبارية