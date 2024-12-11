الكرملين: روسيا أنجزت مهمتها في وقت من الأوقات في مساعدة سوريا للتخلص من الإرهاب وبسط الاستقرار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 13:30

الكرملين: روسيا أنجزت مهمتها في وقت من الأوقات في مساعدة سوريا للتخلص من الإرهاب وبسط الاستقرار

منذ 1 ساعة 11 December، 2024
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