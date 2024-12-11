الامام الخامنئي: جرائم الكيان في غزة والضفة ولبنان لا تعني أبداً نصراً له – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2024 - 13:30

الامام الخامنئي: جرائم الكيان في غزة والضفة ولبنان لا تعني أبداً نصراً له

منذ 2 ساعة 11 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة