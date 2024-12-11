الامام الخامنئي: قواتنا وجدت في العراق وسوريا لسببين هما حفظ أمن الأماكن المقدسة وعدم السماح بزعزعة أمن المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 11:36

الامام الخامنئي: قواتنا وجدت في العراق وسوريا لسببين هما حفظ أمن الأماكن المقدسة وعدم السماح بزعزعة أمن المنطقة

منذ 8 mins 11 December، 2024
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