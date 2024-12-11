22 شهيدا في مجزرة ارتكبها الاحتلال بعد استهداف منزل يعود لعائلة أبو الطرابيش مقابل مستشفى كمال عدوان شمال غزة فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 07:28

22 شهيدا في مجزرة ارتكبها الاحتلال بعد استهداف منزل يعود لعائلة أبو الطرابيش مقابل مستشفى كمال عدوان شمال غزة فجر اليوم

منذ 5 mins 11 December، 2024
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