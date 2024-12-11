18 شهيدا ومفقودون في غارة للاحتلال على منزل قرب مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 03:36

18 شهيدا ومفقودون في غارة للاحتلال على منزل قرب مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة

منذ 52 mins 11 December، 2024
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