وزارة الخارجية الجزائرية: ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الاراضي السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 00:30

وزارة الخارجية الجزائرية: ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الاراضي السورية

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
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