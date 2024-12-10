حزب الله: لطالما حذّرنا من الأطماع الإسرائيلية في كل المنطقة وقاومناها لمنع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 22:58
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حزب الله: لطالما حذّرنا من الأطماع الإسرائيلية في كل المنطقة وقاومناها لمنع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه
منذ 1 ساعة
10 December، 2024
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 10-12-2024
حزب الله: ما يجري داخل سوريا حق للشعب ونأمل أن تكون في موقع الرافض للاحتلال الاسرائيلي
حزب الله: يجب اتخاذ كل الخطوات التي تمنع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وعدم السكوت أو التفرج على العدوان ضد سوريا وشعبها
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