حزب الله: كررنا أن العدوان على غزة هو حرب إبادة ومنطلق لتغيير وجه المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 22:56

حزب الله: كررنا أن العدوان على غزة هو حرب إبادة ومنطلق لتغيير وجه المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
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