“القناة 12”: بخصوص كيفية تعاطي السلطة الجديدة في سوريا مع ما تفعله “إسرائيل” فان هناك شيء مدهش حيث يسود صمت تام عن الهجمات الهائلة التي نفذتها “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 21:24

“القناة 12”: بخصوص كيفية تعاطي السلطة الجديدة في سوريا مع ما تفعله “إسرائيل” فان هناك شيء مدهش حيث يسود صمت تام عن الهجمات الهائلة التي نفذتها “إسرائيل”

منذ 27 mins 10 December، 2024
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