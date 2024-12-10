الرئيس بري: أستبعد حدوث “تأثيرات سلبية” على لبنان جراء الأحداث في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 21:24

الرئيس بري: أستبعد حدوث “تأثيرات سلبية” على لبنان جراء الأحداث في سوريا

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
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