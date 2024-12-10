مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 16:44

مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 16 mins 10 December، 2024
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