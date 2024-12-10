الخارجية السعودية: الاعتداءات التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلية عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان واستهداف للأراضي السورية يؤكدان استمرار “إسرائيل” في انتهاك قواعد القانون الدولي وعزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها – موقع قناة المنار – لبنان
الخارجية السعودية: الاعتداءات التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلية عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان واستهداف للأراضي السورية يؤكدان استمرار “إسرائيل” في انتهاك قواعد القانون الدولي وعزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها