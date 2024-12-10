الخارجية التركية: ندين بشدة انتهاك “إسرائيل” لاتفاقية 1974 وتقدم قواتها داخل الأراضي السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 15:10

الخارجية التركية: ندين بشدة انتهاك “إسرائيل” لاتفاقية 1974 وتقدم قواتها داخل الأراضي السورية

منذ 2 ساعة 10 December، 2024
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