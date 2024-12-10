أكثر من 20 شهيدا وعدد من الجرحى في غارة “إسرائيلية” على عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 10:30

أكثر من 20 شهيدا وعدد من الجرحى في غارة “إسرائيلية” على عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة

منذ 30 mins 10 December، 2024
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