دبابة “ميركافا” استهدفت بعدد من القذائف أطراف بلدتي شيحين والجبين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 10:30

دبابة “ميركافا” استهدفت بعدد من القذائف أطراف بلدتي شيحين والجبين جنوب لبنان

منذ 51 mins 10 December، 2024
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